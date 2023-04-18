Kan donduran anlar! Akrobat kadın gözler önünde yere çakıldı!

Zhang ve Sun'un evli oldukları ve iki çocukları bulunduğu aktarıldı.

Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video

Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları ifade edildi.