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Giriş Tarihi: 18.4.2023 11:14

Kan donduran anlar! Akrobat kadın gözler önünde yere çakıldı!

Çin’de yaşanan korkunç bir olay ülke gündemine oturdu. Suzhou şehrinde bir akrobat, gösteri yaptığı sırada metrelerce yüksekten yere çakılarak feci şekilde hayatını kaybetti. Felaket anbean kayıt altına alındı.

İHA
Kan donduran anlar! Akrobat kadın gözler önünde yere çakıldı!

Çin'in Anhui eyaletinde yer alan Suzhou şehrinde geçtiğimiz cumartesi günü Çinli kadın akrobat, gösteri sırasında metrelerce yüksekten yere çakılarak hayatını kaybetti.

FAZLA PARA İÇİN KEMER TAKMADILAR

İzleyenler tarafından kaydedilen görüntülerde, akrobatlar ip yardımıyla metrelerce havaya yükseldiği sırada Zhang isimli erkek akrobatın bacaklarıyla Sun'u yakalayamadığı ve Sun'un metrelerce yüksekten yere düştüğü görüldü.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Sun'un tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı ifade edildi.

Zhang ve Sun'un evli oldukları ve iki çocukları bulunduğu aktarıldı.

Çinli akrobatın feci ölümü! Metrelerce yüksekten yere çakıldı | Video

Akrobatların daha fazla para kazanmak için gösteri sırasında emniyet kemeri kullanmadıkları ifade edildi.

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Kan donduran anlar! Akrobat kadın gözler önünde yere çakıldı!
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