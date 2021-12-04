Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!

GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ PARÇALAMIŞTI

Ölldürülmeden yalnızca saatler önce kaydedilen görüntüler de ortaya çıkmış, Arthur'un yerden kalkmak için dakikalarca mücadele ettiği görülmüştü. Açlıktan iskelete dönmüş vücuduyla ayakta durmakta güçlük çektiği görülen çocuğun acı içinde olduğu anlaşılıyordu.

İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video

Aç bırakılarak yerde uyumaya zorlanan çocuğun battaniyesini ve yastığını dakikalarca kaldıramadığı görülürken, acı içindeki çocuğun, videoda "Kimse beni sevmiyor" diyerek ağladığı ve "Kimse bana yemek vermeyecek" dediği de belli oluyordu.