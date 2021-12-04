İngiltere'de aylardır devam eden, 6 yaşındaki Arthur Labinjo-Hughes'un cinayet davasının yeni ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülkenin Solihull kentinde babası ve babasının beraber yaşadığı kız arkadaşı tarafından aylarca süren işkence sonrası dövülerek öldürülen Arthur'un ağlayarak yalvardığı görüntüleri olay yaratmıştı.
GÖRÜNTÜLER YÜREKLERİ PARÇALAMIŞTI
Ölldürülmeden yalnızca saatler önce kaydedilen görüntüler de ortaya çıkmış, Arthur'un yerden kalkmak için dakikalarca mücadele ettiği görülmüştü. Açlıktan iskelete dönmüş vücuduyla ayakta durmakta güçlük çektiği görülen çocuğun acı içinde olduğu anlaşılıyordu.
İngiltere’de işkenceyle katledilen küçük çocuğun son anları yürekleri parçaladı "Kimse beni sevmiyor!" | Video
Aç bırakılarak yerde uyumaya zorlanan çocuğun battaniyesini ve yastığını dakikalarca kaldıramadığı görülürken, acı içindeki çocuğun, videoda "Kimse beni sevmiyor" diyerek ağladığı ve "Kimse bana yemek vermeyecek" dediği de belli oluyordu.
Cani üvey anne Emma'nın, aylarca aç kalmaya zorladığı Arthur'a, böbreklerinin iflas etmesi için tuz yedirdiği ortaya çıkmıştı.
Kan donduran çocuk cinayetinde yeni görüntüler! Cani üvey anne aç bıraktığı çocuğun karşında dondurma yedi!
Küçük çocuğa su ve yemek vermeyerek tuz yediren cani kadının, yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Baba ve üvey annenin yargılandığı cinayet davasında ikilinin, aç bıraktıkları Arthur koridorda beklerken neşeyle dondurma yediği görüntüler adeta kan dondurdu.
Mahkemeye sunulan güvenlik kamerası görüntülerinde, baba Hughes ve üvey anne Emma'nın, beslemedikleri Arthur'un yanı başında, şakalaşarak dondurma yedikleri görüntüler yer aldı.
Aç bıraktıkları Arthur mutsuzluktan ağlarken, dışardan söyledikleri dev dondurma külahlarını neşeyle yiyen ikilinin, daha sonra da sipariş verdikleri patates kızartması ve hamburgeri yediği görülen ikilinin o anları büyük tepki çekti.
"Canavarca histen tasarlayarak adam öldürme"den suçlu bulunan ikiliden Emma'nın iğrenç geçmişi de basınla paylaşıldı. Kadının gerçek bir cani olduğunu anlatan eski erkek arkadaşları, Emma'nın erkekleri elinde tutabilmek için tanıştığı kişilerden kısa süre sonra çocuk yaptığı ve o çocuklara bakmadığı öğrenildi.
Eski partnerlerinin, kadını daha önce defalarca kez yetkililere ihbar ettiği ancak kadının yetkililer gelmeden hemen önce temiz ve toplu bir evde yaşayan mutlu çocuklar imajı çizdiği için şüphelerden kurtulduğu da belirtildi.
Kadının, çocuk yardım paralarını dövme, mücevher ve son model telefonlara harcadığı bildirildi. 16 yaşında ilk çocuğunu doğuran ve 3 ayrı erkekten toplamda 4 çocuğu bulunan kadının, çocukları devletten yardım parası almak için doğurduğu öğrenildi.
Karadul lakaplı kadının, daha önce ciddi bir suç kaydı olduğu, erkek arkadaşlarının ilgisini çekmek için bir kez pencereden aşağı atlayarak ciddi biçimde yaralandığı da bildirildi.
Konuşan tanıklar, Emma'nın Hughes ile online arkadaşlık sitesinden tanıştığını, daha sonra onu elde etmek için Arthur'u yem olarak kullandığını aktardı.
NELER OLMUŞTU?
Tanıştıktan kısa süre sonra Hughes'u beraber yaşamaya ikna eden Emma, Arthur'a kısa sürede şiddet uygulamaya başladı. Bu durumda birkaç kez Arthur'un anneannesi ve babaannesinin dikkatini çekti. Torununun omzunda morluk gören babaanne, yetkililere haber verdi.
Ancak Emma'nın yanına giden yetkililer, bu evde Emma'nın Arthur'la yakın yaştaki çocuğunu beraber gördü ve oluşan morluğun "oyun sırasında" gerçekleştiğine ikna oldu.
Talihsiz küçük çocuğun cinayet işlediği için hapiste olan biyolojik annesinin de hikayesi öğrenildi. Varlıklı bir aileye sahip, iyi eğitim almış Olivia Labinjo-Halcrow'un, üniversitede felsefe ve ekonomi okuduğu sırada Facebook üzerinden tanıştığı Hughes'a aşık olduğu ve hemen hamile kaldığı öğrenildi.
Hughes'un kendisiyle evlenmek istememesi üzerine çocuğuna tek başına bakan kadın bir süre sonra alkol ve uyuşturucu batağına düştü.İngiltere’de kan donduran çocuk cinayeti davasında tüm sırlar ortaya döküldü! Eski sevgili konuştu!