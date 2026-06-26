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Kanada Dışişleri Bakanı Anand'dan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Beklenti son derece yüksek

Kanada Dışişleri Bakanı Anand'dan Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ilişkin açıklama: Beklenti son derece yüksek

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nde beklentinin son derece yüksek olduğunu belirterek, "Çünkü savunma sanayine odaklanılacak ve özellikle de NATO müttefiklerinin nasıl bir arada ve sektörel anlamda birlikte çalışması gerektiğini de ortaya koyacak." dedi.

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 21:59

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Ottawa'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Venezuela'da yaşanan depremlerin çok sayıda can kaybına ve büyük yıkıma neden olduğunu belirten Anand, Kanada'nın gıda, su, ulusal hizmetler ve acil yardım hususlarında kullanılması için 5 milyon dolarlık insani yardım desteği açıkladığını hatırlattı. Anand, Kanada hükümetinin Venezuela'daki vatandaşlarını desteklemek için temaslarını sürdürdüklerini kaydederek, bu kapsamda Kanada'nın Bogota'daki büyükelçiliği aracılığıyla da çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti. Bu yıl Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 83. yıl dönümü olduğuna işaret eden Anand, iki ülke arasındaki ilişkilerin siyasi, güvenlik ve ticaret başta olmak üzere birçok farklı alanda paylaşılan ortak düşünce ve güvenle devam ettiğini söyledi.

Anand, 17 Mart'ta Türkiye'ye yaptığı ziyarette, iki ülke arasındaki ortaklığı geliştirmek açısından farklı noktaları değerlendirme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi. Türkiye'de karşılaştığı misafirperverliğin iki ülke arasında giderek artan ve gelişen ilişkinin sembolü niteliğinde olduğuna işaret eden Anand, şunları kaydetti: "Beni en çok etkileyen noktalardan bir tanesi de ortak bir anlayışa sahip olmamızdı. Güvenlik ve ekonomik refahın birlikte hareket ettiğini gördük. Müttefikler birlikte çalıştığında ekonomilerimiz çok daha güçlü oluyor. İnsanlarımız daha güvenli bir ortamda yaşıyor ve toplumlarımız daha dirençli hale geliyor." "TEKNİK GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR" İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştiğine dikkati çeken Anand, "Kanada-Türkiye Serbest Ticaret Antlaşması'na doğru çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknik görüşmeler devam ediyor ve Sayın Bakan Fidan'ın ve ekibinin de bu konudaki angajmanına teşekkür etmek istiyorum." dedi. Anand, ikili ticaretin 2025'te 4,3 milyar dolara ulaştığını ve bunun yukarı yönlü ilerlemeye devam ettiğini kaydetti. Türk Hava Yollarının (THY) bu yaz Toronto ve Montreal'e ilave bir uçuş ekleyeceğini hatırlatan Anand, "Kritik mineraller açısından Türk firmaları ve Kanadalı tedarikçiler arasında iyi bir ilişki var. Burada enerji işbirliğini de güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede enerji ortaklığımızı iyileştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.