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Giriş Tarihi: 19.4.2022 21:32 Son Güncelleme: 19.4.2022 21:37

Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti

İHA
Kanada, Rusya’ya yönelik yaptırım listesini genişletti

Kanada, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'ya yaptırım listesini genişletme kararı aldı. Yaptırım listesine alınan diğer isimler arasında, Rus lider Putin'in 2 kızının yanı sıra Rus milyarderler Petr Aven, Mikhail Fridman, Oleg Boyko ve Mikhail Gutseriev yer alıyor.

ABD ve İngiltere'nin ardından Kanada'da Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. Kanada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızları Katerina Vladimirovna Tikhonova ve Maria Vladimirovna Vorontsova ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un eşi Maria Aleksandrovna Lavrova da dahil toplam 14 Rus oligark ve aile üyesini yaptırım listesine ekledi.

Global Affairs Canada tarafından yapılan açıklamada, "Bu eylemler, Kanada'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ortaklarını Rus rejiminin Ukrayna'yı işgalindeki suç ortaklarından sorumlu tutmaktan vazgeçmeyeceğini gösteriyor" denildi.

"RUSYA'YA AĞIR MALİYETLER YÜKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın şiddetine yanıt vermek ve Putin'i sorumlu tutmak için daha fazla önlem almaya devam edeceğinin sözünü vererek, Rusya'nın "suçlarının hesabını vereceğini" ve Rusya'ya "ağır maliyetler yüklemeye devam edileceğini" aktardı.

Yaptırım listesine alınan diğer isimler arasında, Rus milyarderler Petr Aven, Mikhail Fridman, Oleg Boyko ve Mikhail Gutseriev yer alıyor.

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Kanada, Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti
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