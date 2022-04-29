Kanada Savunma Bakanı’ndan Rusya’ya gözdağı

Anand, geçen hafta ABD ile Ukrayna ordusuna M777 obüs top sistemi tedarik ettiklerini belirterek, "Kanadalı askerlerin şu anda Ukraynalı meslektaşlarını bu silahların kullanımı konusunda eğittiklerini doğrulayabilirim." ifadesini kullandı.

Kanadalı bakan, ülkesinin aynı zamanda, gelecek haftalarda Ukrayna'ya 8 zırhlı araç göndereceğini ve Ukrayna'ya savaşması ve kazanması için gereken teçhizatı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Austin de kendi stoklarından Ukrayna'ya silah vermeye devam ettiklerini dile getirerek, Kanada'nın bu konudaki katkılarından dolayı Anand'a teşekkür etti.

ABD'li bakan, Kanadalı mevkidaşı ile başta Kuzey Amerika kıtası ve buzullar olmak üzere, bölgesel konulardan Hint-Pasifik bölgesinde Çin ile mücadeleye kadar birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.