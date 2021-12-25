Kanada Tabipler Birliği, İslamofobik yazı için özür diledi

Kanada Tabipler Birliği Dergisi (Canadian Medical Association Journal-CMAJ) Yazı İşleri Müdürü Dr. Kirsten Patrick, yaptığı açıklamada, yazının yayımlanmasından sonra, çok sayıda kurum ve kişiden tepkiler aldıklarını belirterek, yazının geri çekildiğini duyurdu ve özür diledi.

Dr. Kirsten Patrick, yazının, yayın için uygun konu içermediğini ve "Kanada genelinde pek çok okuyucunun iğrendiğini" ifade etti.

Patrick, Kanada Müslüman toplumunun CMAJ'ın danışma organlarında temsil edilmesinin "şu anda eksik" olduğunu ve "çözmeye çalışacağı bir şey" olduğunu vurgulayarak, "Tıbbi meslektaşlar ve öğrenciler de dahil olmak üzere pek çok insanın yazıyı okurken yaşadığı büyük zarar için içtenlikle özür dilerim. Bu hataya yol açan editoryal sürecin yetersizliğinin tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.

KANADA'DAKİ MÜSLÜMAN KURULUŞLARIN TEPKİSİ ETKİLİ OLDU

Gelen tepkiler üzerine yazının çevrim içi versiyonu CMAJ'ın web sitesinden kaldırıldı ve yerine makalenin editörlük sürecinin "kusurlu ve taraflı" olduğunu belirten bir ifade eklendi.

Siteden yapılan açıklamada, "CMAJ, Kanada'daki birçok insanın bu yazıyı okumaktan dolayı yaşadığı büyük zararı kabul ediyor ve bundan dolayı derin üzüntü duyuyor" denildi.

Kanada Tabipler Birliği Dergisi'nin (Canadian Medical Association Journal-CMAJ) son sayısında Dr. Sherif Emil imzalı yazıda, başörtüsünün bir "baskı ve çocuk istismarı aracı" olduğu gibi iddialar yer almıştı.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi, Kanada Müslüman Danışma Konseyi ve Kanada Müslüman Tabipler Birliği de dahil olmak üzere bazı sivil toplum örgütleri, yazıyı İslamofobik olmakla eleştirmiş ve CMAJ'ı yazıyı derhal geri çekmeye çağırmıştı.