Kanada’da aşı karşıtlarından kamyonlu protesto! ’Özgürlük Konvoyu’ başkente ulaştı

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly yaptığı açıklamada, "Bu gösteri boyut olarak çok büyük" diyerek polis ekiplerinin gösteriyi "tüm yönleriyle" görüntüleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağı konusunda uyardı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi. Trudeau, konvoyun "küçük bir azınlığın" görüşünü temsil ettiğini belirtti.