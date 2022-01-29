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Giriş Tarihi: 29.1.2022 16:31

Kanada'da aşı karşıtlarından kamyonlu protesto! 'Özgürlük Konvoyu' başkente ulaştı

AA
Kanada’da aşı karşıtlarından kamyonlu protesto! ’Özgürlük Konvoyu’ başkente ulaştı

Kanada'da hükümetin kamyon sürücülerine getirdiği aşı zorunluluğu tepkiyel karşılandı. ABD sınırını geçmek için kamyon sürücülerine aşıyı şart koşan yeni yasaya karşı gelenler, tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından yola çıkarak başkent Ottawa'ya ulaştı.

Kanada'da aşı zorunluluğunu protesto etmek için ülkenin farklı kentlerinden yola çıkan aşı karşıtı kamyon sürücüleri, başkent Ottawa'ya ulaştı.

YOLLARI KAPATTILAR

Kanada'da ABD sınırını geçmek isteyen kamyoncular için Covid-19 aşısı yaptırma zorunluluğuna tepki amacıyla ülkenin farklı noktalarından "Özgürlük Konvoyu" adıyla yol çıkan yüzlerce kamyon sürücüsü, başkent Ottawa'ya vardı.

Güzergahları boyunca halktan destek gören sürücüler, şehir merkezindeki "The Hill" olarak bilinen Parlamento Tepesi'nde toplanmaya başlarken, bazı yolları kapattı. Aşı zorunluğuna ve Covid-19 kısıtlamalarına son verilmesi çağrısında bulunulmaya hazırlanılan gösteriye binlerce kinin katılması bekleniyor.

Ottawa Polis Şefi Peter Sloly yaptığı açıklamada, "Bu gösteri boyut olarak çok büyük" diyerek polis ekiplerinin gösteriyi "tüm yönleriyle" görüntüleyeceğini, yasayı çiğneyen herkesin gözaltına alınacağı konusunda uyardı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise gazetecilere yaptığı açıklamada, protestonun şiddete dönüşmesinden endişe duyduğunu söyledi. Trudeau, konvoyun "küçük bir azınlığın" görüşünü temsil ettiğini belirtti.

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Kanada'da aşı karşıtlarından kamyonlu protesto! 'Özgürlük Konvoyu' başkente ulaştı
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