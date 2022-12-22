Kanada’da dehşet! 8 kız evsiz bir adama saldırdı!

Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

Kızların sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiğini belirten polis, kızların adamın alkol şişesini almaya çalıştığı olayda 59 yaşındaki evsizin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.