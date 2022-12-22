Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Kanada'da dehşet! 8 kız evsiz bir adama saldırdı!
Giriş Tarihi: 22.12.2022 11:38

Kanada'da dehşet! 8 kız evsiz bir adama saldırdı!

Kanada'da sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiği belirtilen sekiz genç kız, 59 yaşındaki evsiz bir adamı öldürdü.

AA
Kanada’da dehşet! 8 kız evsiz bir adama saldırdı!

Toronto polisi, pazar günü sabah saatlerinde kent merkezinde 3'ü 13, 3'ü 14 ve 2'si 16 yaşında sekiz kızın, bir kişiye bıçakla saldırdığını açıkladı.

Kızların sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiğini belirten polis, kızların adamın alkol şişesini almaya çalıştığı olayda 59 yaşındaki evsizin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Kızların bir araya geliş sebebinin bilinmediğini ifade eden polis, grubun gözaltı sürecinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

Polis, olay yerinde çeşitli silahların bulunduğunu, kızların ailelerine bilgi verildiğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanada'da dehşet! 8 kız evsiz bir adama saldırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA