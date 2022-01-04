Kanada’da gençler arasında hızla yayılan gizemli bir beyin hastalığı bulundu

UZMANLAR FARKLI GÖRÜŞLERDE

Bazı uzmanlar ise halkın arasında panik yaratılmaya çalıştığını ifade ederek bunun bir komplo teorisi olduğunu düşünüyor. Bunun aksine Guardian'a konuşan bir uzman ise bulguların gerçek olduğunu ve hastalığın hızla yayıldığını söyleyerek, "Şu an için bu bulguları açıklamakta zorlanıyoruz" dedi.