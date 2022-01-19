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Giriş Tarihi: 19.1.2022 15:52 Son Güncelleme: 19.1.2022 16:01

Kanada'da şaşkına çeviren olay! Arabası sulara gömülürken üzerinde selfie çekti...

Kanada’da şaşkına çeviren olay! Arabası sulara gömülürken üzerinde selfie çekti...

Kanada'da çekilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Buz tutmuş Rideau Nehri üzerinde aracını kullanan kadın, buz tabakasının kırılmasına neden oldu. Aracı sulara gömülürken ise selfie çekti...

Kanada'nın Ottava şehrinde şoke eden bir olay yaşandı. Bir kadın yüzeyi buz tutmuş olan Rideau Nehri'nde araba kullanıyordu. Ancak buz tabakasının ince olduğu bir yere denk gelince buz kırıldı ve aracı sulara gömülmeye başladı. Batmakta olan aracın su üstünde kalan çatısına çıkan kadın selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

KIZAKLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Aracı batarken bulunduğu yerden bir süre ayrılmayan kadın daha sonra kızakla bölgeden uzaklaştı. Kadının aracı gömülürken selfie çektiği anlar ise sosyal medyada viral oldu.

Kanada'da donmuş nehir veya göllerin üzerinde araba kullanmak yasak değil ama polis, burada durumun tehlikeli olduğuna karar vererek kadına ceza yazdı. Olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi ama kadın muayene olmayı kabul etmedi.

Buzlu suya batan arabasının üzerine çıkıp "selfie" çekti | Video

Ottava polisi, "Arabanın battığı yerde buz tabakası nehrin diğer yerlerine göre ince. Nehirde buz şartları bu mevsimde tahmin edilemez durumda. Aslında hiçbir buz güvenli değildir" açıklamasını yaptı ve bölge sakinlerini uyardı.

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Kanada'da şaşkına çeviren olay! Arabası sulara gömülürken üzerinde selfie çekti...
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