Kanada’da şaşkına çeviren olay! Arabası sulara gömülürken üzerinde selfie çekti...

Kanada'nın Ottava şehrinde şoke eden bir olay yaşandı. Bir kadın yüzeyi buz tutmuş olan Rideau Nehri'nde araba kullanıyordu. Ancak buz tabakasının ince olduğu bir yere denk gelince buz kırıldı ve aracı sulara gömülmeye başladı. Batmakta olan aracın su üstünde kalan çatısına çıkan kadın selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
KIZAKLA BÖLGEDEN UZAKLAŞTI
Aracı batarken bulunduğu yerden bir süre ayrılmayan kadın daha sonra kızakla bölgeden uzaklaştı. Kadının aracı gömülürken selfie çektiği anlar ise sosyal medyada viral oldu.
Kanada'da donmuş nehir veya göllerin üzerinde araba kullanmak yasak değil ama polis, burada durumun tehlikeli olduğuna karar vererek kadına ceza yazdı. Olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi ama kadın muayene olmayı kabul etmedi.
Buzlu suya batan arabasının üzerine çıkıp "selfie" çekti | Video
Ottava polisi, "Arabanın battığı yerde buz tabakası nehrin diğer yerlerine göre ince. Nehirde buz şartları bu mevsimde tahmin edilemez durumda. Aslında hiçbir buz güvenli değildir" açıklamasını yaptı ve bölge sakinlerini uyardı.