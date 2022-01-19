Kanada’da şaşkına çeviren olay! Arabası sulara gömülürken üzerinde selfie çekti...

Kanada'da donmuş nehir veya göllerin üzerinde araba kullanmak yasak değil ama polis, burada durumun tehlikeli olduğuna karar vererek kadına ceza yazdı. Olay yerine sağlık ekipleri de gönderildi ama kadın muayene olmayı kabul etmedi.

Buzlu suya batan arabasının üzerine çıkıp "selfie" çekti | Video

Ottava polisi, "Arabanın battığı yerde buz tabakası nehrin diğer yerlerine göre ince. Nehirde buz şartları bu mevsimde tahmin edilemez durumda. Aslında hiçbir buz güvenli değildir" açıklamasını yaptı ve bölge sakinlerini uyardı.