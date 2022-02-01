Kanada’dan Rusya’ya açık tehdit: Ağır sonuçları olur

Anamuhalefetteki Muhafazakar Parti milletvekillerinin, Ukrayna'ya silah göndermeleri için baskı yaptığı Başbakan Trudeau, buna dair herhangi bir plan belirtmedi ancak "Ukrayna için bir numaralı önceliğimiz, ekonomik olarak güçlü olmalarıdır." dedi.

Muhafazakar Parti Lideri Erin O'Toole ve NDP Lideri Jagmeet Singh, hükümeti Ukrayna'ya daha fazla destek sağlamaya çağırırken, Trudeau gerilimi azaltmak için atacakları adımları savundu.