Kanada’dan Tiktok raporu: Çocukların hassas verilerini topladı

Kanada hükümeti, ABD'de bir süredir veri güvenliği endişeleri nedeniyle devredilmesi veya kapatılması gündemde olan TikTok'a yönelik soruşturmasının raporunu yayımladı. Raporda, TikTok'un, kullanıcıya özel içerikleri ve reklamları belirlemek amacıyla kişisel verileri toplama ve kullanma biçimlerinin Kanada'nın gizlilik yasalarına uygunluğu incelendi.

ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ

Söz konusu raporda, reşit olmayan yüz binlerce Kanada vatandaşının, TikTok kullandığı kaydedildi. Birçok eyaletin 13 yaşın altındakiler için belirlediği erişim yasağının uygulanması için TikTok'un yeterli önlemleri almadığı kaydedildi. Raporda, "TikTok'un yetersiz yaş güvenlik önlemleri sonucunda şirket, çok sayıda Kanadalı çocuğun hassas olduğu değerlendirilenler de dahil kişisel verilerini toplamıştır" ifadesi kullanıldı. DIŞ HABERLER