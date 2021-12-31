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Haberler Dünya Haberleri Kandil'in büyük korkusu ABD basınında: PKK'lı yöneticiler mağaradan kafalarını bile çıkaramıyor
Giriş Tarihi: 31.12.2021 16:41 Son Güncelleme: 31.12.2021 16:44

Kandil'in büyük korkusu ABD basınında: PKK'lı yöneticiler mağaradan kafalarını bile çıkaramıyor

Kandil’in büyük korkusu ABD basınında: PKK’lı yöneticiler mağaradan kafalarını bile çıkaramıyor

Türkiye'nin terör örgütü PKK ile amansız mücadelesi örgütü bitirme noktasına getirdi. Özellikle; yerli ve milli teknolojiler sahada önemli rol üstleniyor. Amerikalı muhabir Simone Foltyn, Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı teröristlerin Türk SİHA'larından saklandığını söyledi.

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.

ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.

Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

PKK SÖZCÜSÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ

Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi. Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da söz konusu bölgede yaptığı nokta atışı operasyonlarla biliniyor.

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Kandil'in büyük korkusu ABD basınında: PKK'lı yöneticiler mağaradan kafalarını bile çıkaramıyor
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