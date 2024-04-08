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Giriş Tarihi: 8.4.2024

Kanser hastası yazar son nefesini cezaevinde verdi

Kanser hastası yazar son nefesini cezaevinde verdi
Katliamcı İsrail, tutsak Filistinlilere eziyetleriyle de dünyanın vicdanını sızlatıyor. 38 yıldır hapis yatan ve omurilik kanseri olduğu anlaşılınca istediği tahliyesi reddedilen Filistinli yazar Velid Dakka (62) hayatını kaybetti. Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Dakka'nın, Tel Aviv yakınlarındaki Assaf Harofeh hastanesinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Dakka'nın İsrail cezaevi yönetiminin hasta tutuklulara yönelik uyguladığı kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Filistinli yazar, 1986'da İsrail askerlerine yönelik eylemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanmıştı.
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Kanser hastası yazar son nefesini cezaevinde verdi
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