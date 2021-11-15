Kanye West kendini Putin'e benzetti: "Vladimir'in ta kendisiyim"

West şu ifadeleri kullandı: "Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir'in ta kendisi olduğumu fark ettim. Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz? Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim."