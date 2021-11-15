Kanye West kendini Putin'e benzetti: "Vladimir'in ta kendisiyim"

Mahkemeye başvurarak adını değiştiren Rapçi Kanye West'ten dikkat çeken açıklamalar geldi. West, kendisini Rusya lideri Vladimir Putin'e benzetti. Müzik sektmründeki yerinden bahseden Kanye West, "Ben genç Putin gibiyim. Hatta Vladimir'in ta kendisi olduğumu fark ettim" ifadelerini kullandı.
Kanye West adını mahkemeye giderek 'Ye' olarak değiştirmişti. Buna rağmen kendisinden sıklıkla Kanye West adıyla söz edilen rapçi, çıktığı televizyon programındaki açıklamalarında, müzikte şiddetin reklamını yapmak adına genç rapçileri kiralamakla suçladığı müzik endüstrisine yüklendikten sonra, Rusya Devlet Başkanı Putin'e atıfla, kendisini 'genç Putin' olarak gördüğünü ifade etti.
West şu ifadeleri kullandı: "Ben genç Putin gibiyim. Genç Vladimir gibi biri olduğumu söylerdim, sonra Vladimir'in ta kendisi olduğumu fark ettim. Bunu ne zaman ayrımsadığımızı biliyor musunuz? Kültürün petrol, kültürün enerji olduğunu fark ettiğim an. Ben kültürün kralıyım, 20 yıldır öyleyim ve gelecekteki 2 bin yıl da öyle olmaya devam edeceğim."
PUTİN İLE ARASINDAKİ FARKLARA DİKKAT ÇEKTİLER
Program sırasında podcast'in sunucuları, Putin ile arasındaki bariz farklara dikkat çekseler de West'i aksine ikna edemedi.
Bu, Kanye West'in Rusya lideri Putin'i, ilk gündeme getirişi değil. West geçen sene de anlaşmalı olduğu müzik şirketi ile Twitter üstünden giriştiği bir münakaşa sırasında, Putin'in, bir judo antremanında rakibini yere serdiği bir fotoğrafını paylaşıp "Birinci kural: Ye'yi dinleyin. Bu, canım bir daha tweet yazmak istemedikçe bugün yazdığım son tweet olacak" ifadelerini kullanmıştı.