Kapamalar maksatlı

Aralarında Almanya, Fransa ve Hollanda gibi bazı Batılı ülkelerin Türkiye'de terör eylemi tehdidi iddiasıyla konsolosluklarını kapatmasına tepkiler sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Arjantin Dışişleri, Uluslararası Ticaret ve İnanç Bakanı Santiago Cafiero ile yaptığı toplantı sonrası söz konusu kapamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik güvenlik uyarısı yayımlayan ve bu çerçevede Türkiye'deki bazı diplomatik temsilciliklerini ve konsolosluklarını geçici olarak kapatan 9 ülkenin büyükelçileri ve temsilcilerinin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması hakkındaki soru üzerine Çavuşoğlu şöyle konuştu: Konsolosluk birimleri dahil büyükelçiliklerde tüm hizmetleri durdurdular, hatta kapattılar. Ne için kapattılar? Bir terör tehdidinin olduğunu söylüyorlar. Bir terör tehdidi varsa, hele hele müttefiksek bu tehdidin nereden kaynaklandığını bize bildirmeleri gerekmez mi? Bize söylüyorlar bir somut bilgilerimiz var, tehdit var, o nedenle kapatıyoruz. Peki kimden geldi, nerede, kim yapacak? O konularda bir bilgi yok. Doğru olan bu bilgileri bize aktarmaları, güvenlik birimlerimize, istihbarat birimlerine aktarmaları.Somut bir bilgi paylaşımının olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Peki siz kapattınız da böyle bir tehdit var. Bu saldırıya dönüştüğü zaman ne olacak? Sadece kendinizi mi düşünüyorsunuz?" dedi. "Açıklamaların ve bu kapatmaların maksatlı olduğunu düşünüyoruz" diyen Çavuşoğlu, "Tam da bunu söyledik, dün büyükelçileri bakanlığa çağırarak. Bazı bakanlarla da görüştük" ifadelerini kullandı. Büyükelçilere "burada terör örgütlerinin sinsi gündemine hizmet etmemeleri gerektiği" mesajını verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin DEAŞ ve PKK/YPG dahil tüm terör örgütleriyle mücadele ettiğini, yabancı terörist savaşçılarla en çok mücadele eden ülkenin Türkiye olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu, "Burada Türkiye istikrarsız, Türkiye'de terör tehdidi var imajı vermek istiyorlarsa bu dostluğa da yakışmaz, müttefikliğe de sığmaz. Hele hele de seçim öncesi AK Parti iktidarını, Cumhurbaşkanlığı iktidarını, bizleri zor duruma düşürmeye çalışıyorlarsa bizim halkımız da bunun arkasında ne olduğunu çok iyi biliyor" dedi.Bakan Çavuşoğlu, Kuran-ı Kerim yakma eylemlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'nın özellikle bazı ülkelerin misyonlarına yönelik güvenlik tedbirlerini artırdığını belirterek, bu konularda hassas olduklarını ifade etti. Bu olayla hiç ilgisi olmayan bazı Avrupa ülkelerinin de misyonlarını kapattığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Bazı ülkelerin diğerlerine de 'Bu eyleme, yani kapatma eylemine siz de katılın' dediğini de biliyoruz. Bizim elimizde bu tür bilgiler de var. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu açıklamalar ve kapatma eylemleri maksatlıdır ve biz de gerekli uyarıları yaptık" ifadelerini kullandı.