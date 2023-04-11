Kara, deniz ve havadaki güç gururlandırıyor

Savunma sanayiinin hayata geçirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan teknolojiler Ankaralılarla buluşuyor. Bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı Bakan Hulusi Akar tarafından gerçekleştirildi. Akar, 50 farklı ürünün maketlerini tek tek inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 16 Nisan'a kadar açık olması planlanan ve üç kapalı ana bölümden oluşan merkezde ziyaretçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki milli silah, donanım, araç ve mühimmatı tam anlamıyla bir dijital görsel deneyimle tanıma fırsatı buluyor.