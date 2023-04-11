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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Kara, deniz ve havadaki güç gururlandırıyor

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Kara, deniz ve havadaki güç gururlandırıyor
Savunma sanayiinin hayata geçirdiği ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan teknolojiler Ankaralılarla buluşuyor. Bir alışveriş merkezinin otoparkında kurulan Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nin açılışı Bakan Hulusi Akar tarafından gerçekleştirildi. Akar, 50 farklı ürünün maketlerini tek tek inceledi, yetkililerden bilgi aldı. 16 Nisan'a kadar açık olması planlanan ve üç kapalı ana bölümden oluşan merkezde ziyaretçiler, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki milli silah, donanım, araç ve mühimmatı tam anlamıyla bir dijital görsel deneyimle tanıma fırsatı buluyor.
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Kara, deniz ve havadaki güç gururlandırıyor
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