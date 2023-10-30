Kara harekâtına sıcak çatışma engeli

İSRAİL işgal kuvvetleri dün gündüz saatlerinde Gazze'ye karadan da saldırı düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki hükümet, Gazze kent merkezinin yakınlarına kadar giren İsrail ordusuna ait araçların kentten geri çekildiğini duyurdu. Açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor" ifadeleri kullanıldı. İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği sınırlı saldırısından sonra sıcak çatışmayla karşı karşıya kalınca geri çekildiği kaydedildi. İsrail tanklarının Selahaddin Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alma anları görüntülendi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının odağında Beyt Hanun Mahallesi var. Hamas kaynakları, İsrail Ordusu'nun karadan sızma girişimlerine başarıyla karşılık verilerek engellendiğini duyurdu.