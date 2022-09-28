Karabağ zaferinin 2. yıldönümü

Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı ve zaferle sonuçlandırdığı 2. Karabağ Savaşı'nın üzerinden 2 yıl geçti. 27 Eylül 2020'de Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Demir Yumruk" diye nitelendirdiği karşı saldırı operasyonunu başlatmıştı. Bir süre sonra "vatan savaşına" dönüşen bu operasyonda, Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın 30 yıllık hasretine son verdi. Azerbaycan'ın Türkiye'den satın aldığı SİHA'lar sahada dengeleri değiştirdi. Başarılı operasyonlara imza atan Türk SİHA'ları, Ermeni güçlerinin savaşma iradesini kırdı ve zaferde önemli rol oynadı.