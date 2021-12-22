Karabağ’da yeşil devrim

Türkiye ile kardeş ülke Azerbaycan
arasındaki bağlar enerji alanında da giderek güçleniyor. Azerbaycan - Türkiye 1'inci Enerji Forumu'na katılarak beş ayrı işbirliği anlaşmasına imza atmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü
'ye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Azerbaycan tarafının Ermenistan
'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'da yenilenebilir enerjiyle ilgili yatırım planları olduğunu belirtti.
ŞİRKETLER GÖRÜŞECEK
Bakan Dönmez, Türk şirketlerin bölgeye gelerek bu konuda görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi. Forum kapsamında özel sektörün yatırım fırsatlarını değerlendireceğini ifade eden Dönmez, "Şu anda Karabağ'daki yatırımlar devlet eliyle gidiyor. Hem güneş hem de rüzgar alanında yatırım planlıyorlar. Türkiye'de bu konuda tecrübesi olan şirketler de gelip görüşecekler. Anlaşmaya bağlanırsa mutlu oluruz. Yine doğalgaz çevrim santralleri düşünüyorlar burada" diye konuştu. Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik ticaretinin de mümkün olduğuna dikkat çeken Dönmez, "Nahçıvan
ile Türkiye arasında fiilen elektrik bağlantısı var. Onu işlevsel hale getirmek istiyoruz. Mutabakata vardık" dedi.
GÜNEY KAFKASYA'DA BARIŞ GİRİŞİMİ
İLİŞKİLERİNİ kazankazan temelinde sürdüren Türkiye, Ermenistan ile karşılıklı özel temsilci atayarak normalleşmeyi masaya yatıracak. Edinilen bilgiye göre, Ermenistan tarafının ilk beklentisi 1993'te kapatılan Gümrü-Kars demiryolunun tekrar aktif hale gelmesi. Güney Kafkasya'da huzur ortamı isteyen Ankara
ise ülkeleri birbirine bağlayan Zengezur gibi kalkınmaya büyük katkı sağlayacak projelerin hayata geçmesini istiyor. Betül USTA / ANKARA