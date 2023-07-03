Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic: Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
Giriş Tarihi: 3.7.2023 18:08

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic: Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Türkiye ile ülkesi arasındaki ekonomik işbirliğinin önemine işaret etti. Milatovic, "Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.

AA
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic: Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz

Karadağ Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milatovic, Türkiye'nin Podgoritsa Büyükelçisi Barış Kalkavan'ı kabul etti.

Milatovic, kabulde yaptığı konuşmada, Karadağ ve Türkiye arasındaki siyasi ilişkilere ekonomik işbirliğinin de eşlik ettiğini belirtti.

İki ülke arasında doğrudan uçuş sayısındaki artıştan memnuniyet duyduğunu vurgulayan Milatovic, bu sene başlayacak Ankara-Podgoritsa arasındaki uçak seferlerinden de mutlu olduğunu dile getirdi.

Milatovic, "Türkiye'ye yapacağım resmi ziyarette, iki ülkenin ekonomi heyetlerinin planlanan toplantısı aracılığıyla ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic: Türkiye ile ekonomik işbirliğini güçlendireceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA