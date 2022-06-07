Karadağ Cumhurbaşkanı’ndan iş dünyasına çağrı: Türkiye ile her alanda iş birliğine açığız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) Çırağan Sarayı'nda düzenlediği Türkiye-Karadağ Çalışma Yemeği etkinliğine, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim katıldı.

DOSTLUK İŞBİRLİĞİNE DÖNÜŞTÜ

DEİK Başkanı Nail Olpak yaptığı konuşmada, şunları söyledi: "Türkiye ve Karadağ olarak, uzun yıllardır sayısız alandaki iş birliğimizi dostluk, ortak fayda ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı olarak geliştiriyoruz. 2019'da Türkiye ile Karadağ arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 140. yıldönümünü kutladık. Ülkemiz Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi ve 2017 yılında Karadağ'ın NATO'ya katılma yolculuğunun da en büyük destekçilerinden biri oldu. Karadağ ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler Covid-19 salgını boyunca bir kere daha teyit edildi. Türkiye, Karadağ'a yardım gönderen ilk ülkelerden biri oldu ve bu süreçte iki ülke de vatandaşlarının kendi ülkelerine geri dönmesi sürecinde yakın bir iş birliği yaptı. Bu dostluk çerçevesinde gelişen iş birliklerimiz daima devam edecek."

130 MİLYON DOLARLIK TİCARET HACMİ

"2021 yılında ikili ticaret hacmimiz 130 milyon dolar civarında gerçekleşti. El ele vererek, hedefimiz olan 250 milyon doları yakalamak için buradayız. Bunu da devlet büyüklerimizin desteğiyle bizler, iş insanları olarak gerçekleştireceğiz. Bu süreçte, önümüzü daha hızlı açacağına inandığımız birkaç hususu dile getirmek isterim. İki ülke arasında yeşil ekonomiye geçişte iş birliği yapılabilir. Özellikle yenilenebilir enerjide iş birliklerimizi geliştirilebiliriz. Dünya çapında kendini kanıtlamış Türk şirketlerimiz için birçok farklı sektörde Karadağ'da yatırım imkanı olabilir. Türk firmalar için Karadağ'daki yatırım fırsatlarının başında inşaat, turizm, altyapı, lojistik, enerji ve sağlık geliyor. Sonuncusu, 4 Ekim 2019'da düzenlenen KEK toplantılarının 6.'sının düzenlenmesi ve bu kapsamda bir iş forumunun gerçekleştirilmesi ticaret ve yatırım ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından önem arz ediyor."

ERKEN HAREKET EDİLİRSE, TALİH YAKALANIR

"Bilgi ve networkun özellikle günümüz dünyasında ne kadar önemli olduğu malum. DEİK ailemizin tüm dünyaya yayılmış 148 İş Konseyimize ait networkünü, Karadağlı dostlarımızla birlikte kullanmaya her zaman hazırız. Sözlerimi bir atasözüyle bitirmek isterim. Karadağlı dostlarımız, Erken kalkan kişinin iyi fırsatlar yakalayacağını anlatmak için "Erken kalkan, iki talih yakalar" diye bir atasözü kullanırlar. İki dost ülkenin iş insanları olarak, tüm gücümüzle ticaret ve yatırım ortamımızı geliştirmek üzere acele ve erken hareket edersek, iyi talihler yakalayacağımıza inanıyorum."

İŞ İNSANLARI İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

DEİK Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı Naser Alim de şöyle konuştu: "Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından Türkiye-Karadağ İş Konseyi oluşturuldu. İş konseyi olarak Türkiye ile Karadağ arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması yönünde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Karadağ gelişme sürecinde bir ülke olduğundan üretim alanında ciddi sıkıntılara sahiptir ve bu yüzden dış pazarlara yönelmektedir. Otel ve konut inşaatları, altyapı, inşaat malzemeleri, turizm, ev tekstili, beyaz eşya üretimi ve enerji alanlarında iş insanları için önemli fırsatlar barındırmaktadır."

SİYASİ İLİŞKİLER EN ÜST SEVİYEYE ULAŞTI

"Karadağ, Nato Savunma Paktına dahil olduktan sonra yatırımcılar için daha güvenli bir destinasyon haline gelmiştir. Türk iş insanları için Karadağ'ın NATO üyesi oluşu ve AB'ye üyelik konusunda en yakın aday oluşu, yatırım iştahını yukarıya doğru taşımıştır. Karadağ, mükemmel coğrafi konumuyla, altyapı ve karayollarının yapılmasıyla birlikte, Batı Balkanların en önemli limanı olmaya adaydır. Siyasi ilişkiler, her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının olağanüstü gayretleriyle tarihteki en üst seviyeye ulaşmıştır. Bu toplantıyı, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında her iki ülke Cumhurbaşkanın mutabık kaldığı karşılıklı ticaret hedefi olan 250 milyon dolar hedefine ulaşılması açısından önemli bir adım olarak görüyorum."

YATIRIM ORTAMI GELİŞTİRİLECEK

Türkiye-Karadağ işbirliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyan hususları sıralayan Alim, "Turizm, tarım, ulaştırma, ormancılık ve sağlık sektörlerindeki projelerin somutlaştırması için üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Enerji sektöründe yatırım potansiyeli yüksek; ancak kanuni muğlaklıklardan ötürü bazı sorunlar mevcuttur. Karadağ'daki yatırım ortamının geliştirilmesi Türk yatırımlarının önünü açacaktır. Karadağ'da halihazırda faaliyette olan Türk yatırımcıların karşılaştıkları problemlerin çözümü konusunda Karadağ hükümeti ve yetkili kamu otoritelerinden daha fazla desteğe ihtiyaç duyulmaktadır." dedi.

"KARADAĞ, ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ise şu ifadeleri kullandı: "Yeni fırsatları birlikte yaratmak istiyoruz. Türkiye ile Karadağ arasındaki yatırım ve ticaret hacmini en üst seviyeye taşımak için birlikte çalışmayı arzuluyoruz. Bildiğiniz gibi bundan 16 yıl önce Karadağ bağımsızlığını tekrar ilan etti. Ancak 143 yıldır Türkiye ile aramızda diplomatik ilişkilere sahibiz. Karadağ'ın kendi stratejik hedefleri bulunuyor. Muhataplarımıza, Avrupa'nın birleşmesi döneminde neden bağımsızlığımızı ilan ettiğimizi çok iyi anlattık. Bizim geleceğimizde NATO ve AB olduğunu belirtmiştik. Şu anda NATO üyesiyiz. Elbette öncelikli hedefimiz ise kısa bir süre içinde AB üyesi olmak."

DEVLET KURUMLARI GÜÇLENDİRİLDİ

"Tüm fasılları tamamlıyoruz ve en yakın zamanda AB üyesi olacağımıza eminiz. 2006'dan 2020 yılına kadar sürekli büyüyerek ileri gittik. Devletimizin kurumlarını güçlendirdik ve Doğu Avrupa'da ekonomisi en dinamik olan ülkelerden biri olmayı başardık. Böylece dış yatırımcılar için cazibe oluşturduk. Karadağ bunu başardı ve ekonomimizin yüzde 20'si yabancı yatırımlara dayanıyor. Turizm, enerji ve altyapı alanlarında ciddi büyüme yakaladık. Bugün ise bir AB vatandaşının sahip olduğu gelirin yüzde 50'sine ulaştık. Turizm ağırlıklı bir ekonomi yerine, iç gücümüzü her alanda çeşitlendirerek yükseltmek istiyoruz. Gıda, tarım, sanayi, enerji, iletişim ve lojistik alanlarında yabancı yatırımcılara ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle her yıl 400-500 milyon euro gıda ithalatı yapan bir ülke olarak, Türk gıda firmalarını Karadağ'da yatırıma davet ediyoruz. Kuzeydeki turistik bölgelerimizin seviyesini ve kapasitesini de bir üst lige taşıdık. Dolayısıyla yatırımcılar için üst düzeyde turist potansiyelimizle de fırsatlar sunuyoruz."

TÜRKİYE İLE HER ALANDA İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ

"Önümüzdeki dönemde Türk yatırımcıları Karadağ'da daha fazla görmek istediğimizi ve bunun için gerekli tüm altyapıyı sağladığımızı vurgulamak istiyorum. Örneğin vergi indirimi düzenlemesi bunlardan sadece biri. Türk iş dünyasına Batı Balkanlarda en iyi şartları sunan ülkenin Karadağ olmasını hedefliyoruz. Şu anda Karadağ'da 3 bin Türk şirketi faaliyet gösteriyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye ile her alanda iş birliğine açığız. Karşılıklı ticaret hacmi ve yatırımda yeni bir sayfa açacağız"