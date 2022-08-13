Karadağ’da kanlı saldırı sonrası yas

KARADAĞ'DA önceki gün yaşanan 11 kişinin öldüğü silahlı saldırı sonrası 3 günlük yas ilan edildi. Ülkede bayraklar yarıya indirilirken halka açık tüm etkinlikler iptal edildi. Ayrıca ülke genelinde restoran ve kafelerde 3 gün boyunca müzik çalınması yasaklanırken tüm spor etkinlikleri de yapılamayacak. Cetinje kentinde bir saldırganın, önce kendi ailesine ardından polislere ve yoldan geçenlere ateş açması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralanmıştı. 34 yaşındaki saldırganın, polisle girdiği çatışmada öldürüldüğü bildirilmişti. Yerel basında, olayın aile içi kavga sonucu olduğu belirtildi.