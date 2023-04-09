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Giriş Tarihi: 10.4.2023

Karadeniz gazı dünya basınında: Mayıs’ta evlere ulaşacak

Karadeniz gazı dünya basınında: Mayıs’ta evlere ulaşacak
Türkiye, enerjide attığı adımların meyvelerini bir bir alıyor. Karadeniz gazı için geri sayım başladı. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının Mayıs ayında evlerde kullanılacağını açıkladı. ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile okurlarına duyurdu.



'Sakarya sahası başta olmak üzere açık deniz sahalarında yaklaşık 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği tahmin edilmektedir' denilen haberde Dönmez'in keşfin ekonomik değerinin mevcut fiyatlar baz alındığında 500 milyar Dolar olduğunu aktardığı belirtildi. Haberinde Dönmez'in açıklamalarına geniş yer veren Bloomberg, 'Dönmez, Türk devlet enerji ithalatçısı BOTAŞ'ın, kontrolleri tamamlandıktan sonra gazı gelecek ay hanelere dağıtacağını söyledi' ifadelerini kullandı.
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Karadeniz gazı dünya basınında: Mayıs’ta evlere ulaşacak
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