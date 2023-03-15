Karadeniz’de gözler Türkiye’de

Ukrayna savaşıyla gerilen Washington- Moskova hattı önceki gün Rusya'nın Karadeniz semalarında ABD'ye ait İHA'yı düşürdüğü iddiasıyla iyice gerildi. Rusya, İHA'nın ani manevra sonucu düştüğünü savundu. Gözler bir yandan da İHA'nın enkazında. ABD, enkazın teknoloji sırları nedeniyle Rusya'nın eline geçmesini istemiyor. Wall Street Journal gazetesi "İHA'ya ulaşmak Türkiye'nin yasağı nedeniyle zor olabilir" dedi. New York Times gazetesi ise İHA'nın Kırım yakınlarında istihbarat görevi yürüttüğünü belirtti.