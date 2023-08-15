Karadeniz’de kriz büyüyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın taşındığı Karadeniz'de gerilim ticareti de etkisi altına aldı. BBC'nin haberine göre, Karadeniz'de limanlara biriken işlemler yüzünden giriş yapamadığı için beklemek zorunda kalan ticari gemilerin sayısı artıyor. Rusya'nın ticari bir gemiye ateş açtığını duyurmasının ardından sigorta ve gemi şirketlerindeki endişe de artıyor. Karadeniz'de ticaret yapan gemilerin yıllık sigorta giderlerine eklenen savaş riski primleri, bir yolculuk başına on binlerce dolar maliyete yol açabiliyor. Çok sayıda geminin demir attığı belirtiliyor. Öte yandan Romanya'da bir limanda yaşanan mayın patlaması dikkatleri yeniden Karadeniz'deki mayın tehlikesine çekti.