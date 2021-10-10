Karanlığa gömülen Lübnan’da kriz devam ediyor

Lübnan'da 2 elektrik santrali kapatılmadan önce halka günde 2 saat elektrik verilebiliyordu. Halkın büyük kısmı elektrik ihtiyacını dizel jeneratörlerden karşılarken, yakıt sıkıntısı nedeniyle bu yöntem de giderek pahalılaştı.

Başkent Beyrut'ta market işleten Lama Bibi, süt ürünleri ve dondurma sattığı için elektriğe ihtiyacı olduğunu, bunun için jeneratör çalıştırmak zorunda kaldığını ve bunun çok masraflı olduğunu söyledi.