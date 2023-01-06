Kartel medyası, Twitter’ın sansürlerine sessiz

ABD ve Avrupa medyası, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk tarafından yayınlanan belgelere sessiz kalmayı sürdürüyor. Milyarder işadamı Musk, şimdiye kadar şirketin eski yönetiminin ABD istihbarat birimleriyle ortaklaşa yürüttüğü operasyonları 11 ayrı ifşaatta yayınladı. Örneğin, son yayınlanan belgelere göre ABD yönetimi geçmişte Twitter'dan 250 bin hesabın kapatılmasını istedi. Bir diğer ifşada ABD'de Demokrat Parti'ye yakın hesapların paylaşımlarının öne çıkarıldığı ortaya çıkmıştı. Başka bir sızıntıda da ABD Savunma Bakanlığı'nın talebiyle terör örgütü YPG'yi destekleyen Twitter hesaplarının korunduğu görülmüştü.İşte tüm bu skandallara karşılık New York Times, Guardian, BBC ya da CNN gibi medya kaynakları adeta üç maymunu oynuyor. Aynı yayın organları geçmiş dönemlerde sürekli Twitter'ın ifade özgürlüğü platformu olduğunu savunuyordu. Ancak Twitter şirketinin ABD istihbaratı ile kol kola vererek hareket etmesini ise haberleştirmiyorlar. Elon Musk da geçtiğimiz günlerde attığı bir tweet ile ABD ve Avrupa ana akım medyasının Twitter Dosyaları adı altında yayınlanan ifşalara dair tek bir haber yapmamalarıyla dalga geçmişti.