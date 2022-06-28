Kastamonu ve Düzce’de sel sularına kapılan 2 vatandaşımızla ilgili Bakan Soylu’dan flaş açıklama

Düzce'nin Yığılca ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak sonrası, 1 köprü yıkıldı, 2 köprüde taşkın oluştu, Alaplı-Yığılca kara yolu ve Yedigöller grup yolu ile 9 köy yolu kapandı, 17 ev boşaltıldı, 43 vatandaş tahliye edildi. Kastamonu'da ise dün gece başlayan şiddetli yağmur, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şiddetli yağışlardan etkilenen ilçelerden olan Azdavay'da sel suları altında kalan Yeni Mahalle, pazar yeri, Ümit Burnu-Çevlik ile Çatak Köprüsü havadan dron ile görüntülendi. Öte yandan Devrekani Çayı'nın taşması sonucu çok sayıda ev ve işyeri sular altında kaldı.
22 YAŞINDAKİ GENÇ SELE KAPILDI
Kastamonu'nun Küre ilçesinde ise 22 yaşındaki Recep Bakırcı sel nedeniyle suya kapıldı. Kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Düzce'de ise İl Özel İdaresi'nin iş makinesi ile gece saatlerinde bölgede çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında operatör Okan Bayrak'ın kullandığı iş makinesi, devrildi. Bayrak sel sularına kapıldı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ; 5 BAKAN BÖLGEDE
Selden zarar gören bölgeler için Bakanlar farklı noktalarda denetleme ve takiplerini sürdürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Karabük'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Kastamonu'ya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bartın'a, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Zonguldak'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Sinop'a gitti.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen bölgelerde kamu kurumları ve bakanlıkların teyakkuz halinde olduğunu belirterek, "Binlerce personel ve iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız." dedi. Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
ALINAN TEDBİRLER
Burada basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Karaismailoğlu, Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'ün yağıştan etkilendiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ile gereken tedbirleri aldıklarını anlattı.
YAĞIŞLAR AZALIYOR MU?
Bugün itibarıyla yağışların şiddetini azalttığına ve dere yatağındaki su seviyesinin de azaldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklar olarak teyakkuz halinde, binlerce personel ve iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgede etkilenen fazla bir şey olmadı, bundan sonra da olmaması için bütün tedbirleri aldık." diye konuştu.
GEÇEN YILI ANIMSATTI
Karaismailoğlu, geçen yıl ağustos ayında Batı Karadeniz'de meydana gelen büyük sel felaketini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Onun sonrasında tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımıza hızlıca başladık. Onlarca köprümüzü yeniledik, yeniden yaptık, sellere, afetlere dayanıklı köprüler inşa ettik. Şu anda arkamızda gördüğümüz köprü de kışın ortasında açtığımız önemli yapılardan bir tanesi, İkisu Köprüsü. Buna benzer pek çok köprüyü bölgede bitirdik. Bu köprüler sayesine son yağışlardan bölgelerimiz hiç etkilenmedi. Eksiklerimiz var, bunlar zaman isteyen işler. Özellikle köy yollarında çalışmalarımız devam ediyor, çok önemli mesafeler kaydettik son 1 yıl içinde. Bunlar artarak devam edecek."
"BÜTÜN KAMU KURUMLARI ARAZİDE"
Vatandaşların yapılan uyarıları dikkate alarak tedbirli davranmasının, son yağışlardan etkilenmemelerini sağladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımız yine uyarıları dikkate alsın, kulakları bizde olsun. Biz onlarla beraber bugün buralardayız. İnşallah herhangi bir sıkıntıya mahal vermeden bu süreci de atlatacağız. Bizim buradaki işlerimiz devam edecek, köy yolları, diğer grup yolları ve yapmamız gereken işler zaten planlandı. Bütün yüklenicilerimiz arazide, kamu kurum ve kuruluşlarımız arazideler. İnşallah bu süreci de atlatıp bundan sonra olası afet durumunda yine etkilenmemek üzere bütün çalışmalarımıza odaklandık. Onlara devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Karaismailoğlu, Ayancık'tan sonra selden etkilenen Türkeli ilçesine geçeceklerini, ardından da Kastamonu'ya giderek çalışmaları yerinde inceleyeceklerini kaydetti.