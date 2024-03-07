Katalanlara af geliyor! İspanya’da emsal karar

İspanya'da 30 Ocak'ta Meclis'te reddedilen, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) liderlerine getirilmesi öngörülen afla ilgili yasa tasarısında terör suçlarında Avrupa Birliği (AB) yasalarının uygulanmasının önünü açan değişiklikler yapılarak anlaşma sağlandı. Meclis Adalet Komisyonunda bekletilen af yasa tasarısı için yaklaşık 1,5 aydır sıkı pazarlıklar yapan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Meclis'te temsilcileri bulunan Katalonya'nın iki büyük siyasi partisi Katalonya İçin Birlik (Junts) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) anlaştıklarını duyurdu.

İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin "ihanet", "hukuk devletinin yıkılması", "demokrasinin yara alması", "eşitlik ilkesinin ortadan kalkması" gibi sert eleştirilerine ve hukuki tartışmalara neden olan af yasa tasarısı, Junts'ın talepleri göz önünde bulundurularak AB yasalarıyla garanti altına alındı. Meclis'te 14 Mart'ta görüşülüp kabul edilmesi ve Senato'ya gönderilmesi öngörülen yasa tasarısıyla 1 Kasım 2011 ile 13 Kasım 2023 tarihleri arasında Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarında yasal süreç devam eden tüm siyasetçiler ve STK liderleri affedilecek.