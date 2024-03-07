Katalanlara af geliyor! İspanya’da emsal karar

İspanya'da 30 Ocak'ta Meclis'te reddedilen, ayrılıkçı Katalan siyasetçilere ve sivil toplum kuruluşları (STK) liderlerine getirilmesi öngörülen afla ilgili yasa tasarısında terör suçlarında Avrupa Birliği (AB) yasalarının uygulanmasının önünü açan değişiklikler yapılarak anlaşma sağlandı. Meclis Adalet Komisyonunda bekletilen af yasa tasarısı için yaklaşık 1,5 aydır sıkı pazarlıklar yapan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile Meclis'te temsilcileri bulunan Katalonya'nın iki büyük siyasi partisi Katalonya İçin Birlik (Junts) ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) anlaştıklarını duyurdu.
İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağ görüşlü partilerin "ihanet", "hukuk devletinin yıkılması", "demokrasinin yara alması", "eşitlik ilkesinin ortadan kalkması" gibi sert eleştirilerine ve hukuki tartışmalara neden olan af yasa tasarısı, Junts'ın talepleri göz önünde bulundurularak AB yasalarıyla garanti altına alındı. Meclis'te 14 Mart'ta görüşülüp kabul edilmesi ve Senato'ya gönderilmesi öngörülen yasa tasarısıyla 1 Kasım 2011 ile 13 Kasım 2023 tarihleri arasında Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerinden dolayı hüküm giyen ya da haklarında yasal süreç devam eden tüm siyasetçiler ve STK liderleri affedilecek.
İlk halinden farklı olarak "terörizm, vatana ihanet ve kamu mallarını kötüye kullanma" suçları da af tasarısına dahil edildi. Terörle ilgili suçlarda İspanya Ceza Hukuku yerine AB yasaları uygulanarak affın daha geniş şekilde garanti altına alındığı belirtildi.
PUİGDEMONT İSPANYA'YA GERİ DÖNEBİLECEK
Yasa tasarısının, parlamentonun iki kanadında en az iki ay sürmesi beklenen siyasi süreçten sonra bu haliyle kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlanması halinde aftan 300'den fazla kişinin faydalanması öngörülüyor. İspanya mahkemelerinden kaçarak 30 Ekim 2017'de Belçika'ya giden, Avrupa Parlamentosuna seçilmesine rağmen İspanya'da hakkındaki arama ve yakalama emri devam eden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı ve Junts lideri Carles Puigdemont'un da bu af sayesinde ülkeye dönüp siyasi kariyerine devam etmesindeki yasal engeller kalkmış olacak.
Ayrıca Puigdemont gibi yurt dışına kaçan diğer eski Katalan milletvekilleri de İspanya'daki suçlamalardan arınacak. Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu döneminde şiddet yanlısı olayları başlatan ve şimdiye kadar terörizmle suçlanan "Cumhuriyetin Savunma Komiteleri" (CDR) ve "Demokratik Tsunami" adlı örgütlerin temsilcileri de aftan faydalanacak.
MUHALEFET "HUKUKİ MÜCADELE" VERECEK
Diğer yandan, Senato'da çoğunluğa sahip ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), yasa tasarısını "aşağılama" ve "siyasi yolsuzluk" olarak nitelendirerek kurumlar ve mahkemeler nezdinde hukuka karşı mücadeleye devam edeceklerini duyurdu. PP lideri Alberto Nunez Feijoo, Bükreş'teki Avrupa Halk Partisi kongresinde basına yaptığı değerlendirmede, "Avrupa, hukuk devletine yönelik saldırılara izin veremez." dedi.
"KATALONYA'DA BİRLİKTE YAŞAM" YENİDEN SAĞLANACAK
Af tasarısıyla ayrılıkçı Katalan siyasi partilerin Meclis'teki dışarıdan desteklerini garanti edeceğini düşünen hükümet kanadı, af sayesinde Katalonya'da "birlikte yaşamın ve istikrarın yeniden sağlanacağını" savunuyor. Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerden Junts ve ERC, "af yasasının bir sonuç değil başlangıç olduğunu, İspanya devleti ile anlaşmalı bağımsızlık referandumunun yapılması gerektiğini" savunuyor.