Katar Dışişleri Bakanlığı’ndan Refah uyarısı

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Katar Devleti, İsrail işgal güçlerinin Refah kentini hedef alan bombardımanını, karadan işgal etmesini ve vatandaşları barınma ve konut merkezlerinden uzaklaştırma tehdidini en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Şehrin işgalini ve soykırım suçunun işlenmesini önlemek ve uluslararası ve yerel hukuka uygun olarak sivillere tam koruma sağlamak için acil uluslararası eylem çağrısında bulunmaktadır.



Dışişleri Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş yüz binlerce insan için son bir sığınak haline gelen şehirden sivillerin zorla çıkarılmasının uluslararası hukukun ciddi bir ihlali anlamına geldiği ve kuşatma altındaki Şerit'te kötüleşen insani krizi ikiye katlayacağı uyarısında bulunur" denildi.