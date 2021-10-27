Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz
Giriş Tarihi: 27.10.2021 16:58

Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

AA
Katar: Taliban’la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Avusturyalı mevkidaşı Michael Linhart ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi. Al Sani, ülkesinin Taliban'la yapıcı bir diyaloğa katılım ve uluslararası toplumda bu konuda ortak bir vizyon sağlanması adına çaba sarf ettiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Avusturyalı mevkidaşı Michael Linhart ile başkent Doha'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Al Sani, ülkesinin Taliban'la yapıcı bir diyaloğa katılım ve uluslararası toplumda bu konuda ortak bir vizyon sağlanması adına çaba sarf ettiğini kaydetti.

Afganistan'da Taliban ve diğer Afgan güçleri arasında diyalog yoluyla sağlanacak ulusal uzlaşıyı teşvik ettiklerini dile getiren Al Sani, Afganistan'ı izole etmenin bir çözüm olmadığını ve yapıcı diyaloğa yönelmek gerektiğini belirtti.

Al Sani ayrıca Afgan halkına insani yardımların devam etmesi ve bunun siyasi durumla ilişkilendirilmemesi çağrısında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Katar: Taliban'la diyalog konusunda uluslararası toplumun ortak vizyon belirlemesi için çalışıyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA