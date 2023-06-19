Katar ve BAE 6 yıl sonra elçiliklerini yeniden açtı

SON dönemde Körfez ülkeleri arasında yaşanan normalleşme adımları sürüyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar, karşılıklı olarak büyükelçiliklerini yeniden açıyor. BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün itibarıyla BAE'nin Doha Büyükelçiliği'ni, Katar'ın da Abu Dabi Büyükelçiliği ile Dubai Konsolosluğu'nu yeniden açma kararı aldığı kaydedildi. Türk Dışişleri Bakanlığı, iki ülke arasında karşılıklı olarak alınan kararın memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 2017'de "terör gruplarını desteklediği" iddiasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı. Bu, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.