Katar’dan Türkiye’ye tahıl koridoru övgüsü

Katar, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya-Ukrayna savaşıyla patlak veren "gıda krizi"ni önlemek için oluşturulan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay uzatılmasındaki çabalarını takdir etti.Anlaşmanın uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirten Katar Dışişleri Bakanlığı, sevkiyatın, dünyadaki gıda krizini hafifletmesi temennisinde bulundu. Açıklamada, Katar olarak BM ve Türkiye'nin bu süreçte sarf ettiği tüm çabaların takdir edildiği aktarıldı. 18 Mayıs'ta sona ermesi beklenen söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı. Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan "tahıl koridoru"ndan geçen tahıl miktarı, 30 milyon 250 bin tonu aştı. BM ve Ukrayna'dan da yapılan açıklamalarda Türkiye'ye teşekkür edilmişti.