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Giriş Tarihi: 21.1.2024 12:06

Katil İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi patlayıcılarla yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri iki Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı.

AA
Katil İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Ras el-Cura ile Bir el-Mahcer beldelerine bu sabah çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı.

İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu.

Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi 16 Kasım 2023'te Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor.

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Katil İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi patlayıcılarla yıktı
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