Katil İsrail Batı Şeria’da Filistinlilere ait iki evi patlayıcılarla yıktı

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Ras el-Cura ile Bir el-Mahcer beldelerine bu sabah çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı.

İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu.

Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi 16 Kasım 2023'te Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor.