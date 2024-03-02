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Giriş Tarihi: 2.3.2024 17:03

Katil İsrail bu kez de doğum hastanesi yakınını hedef aldı!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir hastane yakınlarına düzenlediği saldırıda 2'si sağlık personeli 11 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin yaralandığı belirtildi.

AA
Katil İsrail bu kez de doğum hastanesi yakınını hedef aldı!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail, Refah'ın Tel es-Sultan Mahallesi'nde bulunan BAE Doğum Hastanesi'nin kapısı yakınlarındaki yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, aralarında ilk yardım görevlisi Abdulfettah Ebu Meri ve hemşire Salim Cuma Şerab'ın da olduğu 11 kişi öldürüldü, 50 kişi de yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'i, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ambulanslar, hastaneler ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef almakla suçluyor. Bu saldırılarda şu ana kadar çok sayıda sağlık personeli öldü ve yaralandı.

Refah kenti ise İsrail'in "güvenli olduğu" iddiasıyla halkı zorla güneye sürmesinden sonra Gazze'deki en kalabalık kent haline geldi.

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Katil İsrail bu kez de doğum hastanesi yakınını hedef aldı!
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