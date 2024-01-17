Katil İsrail Han Yunus’ta hastaneyi hedef aldı!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun şekilde bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları ve topçu birlikleri, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi çevresini yoğun bombardıman altına aldı. Han Yunus'un orta kesiminde yer alan hastane çevresindeki Batın es-Semin, Kizan, Rişvan mahalleleri bombalanırken, çok sayıda Filistinli ailenin evi hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan Nasır Hastanesi çevresindeki yollarda İsrail ordusu ile Filistin direniş güçleri arasında çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze kentine de yoğun hava saldırıları düzenlediği, Tel el-Heva, Şucaiyye, Et-Tuffah, El-Kerame ve Rimal mahallelerinde sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı kaydedildi.

Uzun süredir ilk kez bu kadar yoğun şekilde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu aktarıldı.

İsrail hücumbotlarının da Gazze kentine denizden saldırı düzenlediği, zaman zaman bölgeden çatışma sesleri yükseldiği ifade edildi.