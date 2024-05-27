Katil İsrail hükümetinden alçak talimat! Filistin’i tanıyan İspanya’yı hedef aldılar

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Kudüs'teki İspanya Büyükelçiliğine bir mektup yazarak İspanyol yetkililerin 'kışkırtıcı ve nefret dolu antisemitik açıklamaları' nedeniyle İspanyol vatandaşı olmayan Filistinlilere hizmet vermesini yasakladığını duyurdu. Mektupta, "Dışişleri Bakanı'nın talimatı üzerine, 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren İspanya'nın Kudüs Başkonsolosluğu, yalnızca Kudüs'ün konsolosluk bölgesi sakinlerine konsolosluk hizmetleri sunabilecektir.

Başkonsolosluk veya onun adına herhangi bir kişi, Bakanlığın önceden yazılı izni olmadan Filistinlilere hizmet veremez. Bu politika İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetleri için geçerli değildir. Bu politikaya uyulmaması halinde Bakanlık daha ileri adımlar atmaktan çekinmeyecektir" ifadeleri yer aldı. İspanya Dışişleri Bakanı Albares, dün Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüşmüş ve İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devletini resmi olarak tanıyacağını duyurmuştu

"HİÇ KİMSE VARLIĞIMIZI TEHDİT EDEMEYECEK"

Dışişleri Bakanı Yısrael Katz karar ile ilgili olarak, "Terörü ödüllendiren, Pedro Sanchez ve Yolanda Diaz'ın Yahudi karşıtı 'Nehirden denize Filistin özgür olacak' sloganını attığı bir hükümet karşısında sessiz kalmayacağız. Hamas'ı ödüllendiren ve bir Filistin terör devleti kurmaya çalışanların Filistinlilerle hiçbir teması olmayacak. Engizisyon günleri sona erdi. Bugün Yahudi halkının egemen ve bağımsız bir devleti var ve hiç kimse bizi dinimizi değiştirmeye zorlamayacak veya varlığımızı tehdit edemeyecek; bize zarar verenlere, biz de karşılığında zarar vereceğiz" açıklamasını yaptı.