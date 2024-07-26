Katil İsrail polisi Doğu Kudüs’te TRT Haber ekibine saldırdı

İsrail polisi, her cuma olduğu gibi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde ve kapılarında demir bariyerlerle konuşlandı.

İsrail polisi, namaza gelenlerden özellikle Filistinli gençlere kimlik kontrolü yaparak bazılarının Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelledi.

Mescid-i Aksa'nın Bab el-Esbat Kapısı'nda İsrail polisinin bazı Filistinlileri engellemesiyle arbede yaşanırken polis, burada Filistinlileri copla darbetti.

İsrail polisinin, darbettiği bazı Filistinlilerin yaralanmaları sonucu kıyafetlerinde kan olduğu görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İsrail polisi, bu anları görüntüleyen TRT Haber ekibine de saldırdı, kameraman Ömer Avvad polislerin itmesi sonucu yere düştü. İsrail polisi, basın mensuplarını alandan zorla uzaklaştırdı.

TRT Kudüs ofisi ise sahadaki ekibin İsrail nezdinde geçerli akreditasyonu gösteren basın kartlarını birden fazla defa ibraz ettiklerine dikkati çekti.

İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 35 bin Müslüman işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da cuma namazını eda etti.

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında bulunuyor.