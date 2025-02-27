Katil İsrail’den ateşkes oyunları

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasına dün geri dönüldü. İsrailli esirlere ait 4 cenazenin teslim edilmesiyle, İsrail'in 22 Şubat'ta salıverilmesini askıya aldığı 596 Filistinli esirler serbest bırakıldı. İsrail esir takasının 7'nci turunda 46 Filistinliyi daha teslim edecek. Ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına yarın geçilecek. Ancak 19 Ocak'ta başlayan ateşkesten beri İsrail, 100 Filistinliyi daha öldürdü, yardımlara ve hastaların tahliyesine izin vermiyor. İsrail, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan çekilmeyeceklerini ima ediyor.