Katil İsrail’den esir takası ihlali! Hamas duyurdu: Filistinli rehinelerin serbest bırakılması geciktirildi

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi yetkililerinden Nahid el-Fahuri yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını geciktirdiğini ve anlaşmaya ilişkin ihlallerde bulunduğunu ifade etti.

Filistinli esirlerin serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince darbedildiğini belirten Fahuri, İsrail'in serbest bırakılacak esirlerin isimlerini manipüle etmeye çalıştığını kaydetti.

Fahuri, Hamas'ın İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli esirlere karşılık Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri bırakmaya hazır olduğunu vurguladı.

İSRAİL GÜVENLİK TOPLANTISINI BEKLİYOR

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun bu akşam düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, Tel Aviv yönetiminin Başbakan Netanyahu'nun bu akşam İsrailli yetkililerle gerçekleştireceği "güvenlik toplantısının" sonuna kadar Filistinli esirleri serbest bırakmayacağı ifade edildi.

HAMAS, 6 İSRAİLLİ ESİRİ SERBEST BIRAKMIŞTI

Hamas, esir takasının yedinci turu kapsamında bugün Gazze Şeridi'nde tutulan 6 İsrailli esiri serbest bırakarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etmiş, esirler İsrail'e geçmişti.

Hamas'ın serbest bıraktığı 6 İsrailli esire karşılık İsrail'in de hapishanelerdeki 620 Filistinli esiri serbest bırakacağı bildirilmişti.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.