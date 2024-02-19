Katil İsrail’in 136 günde katlettiği Gazzeli sayısı 29 bin 92’ye çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.