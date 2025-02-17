Katil Netanyahu’dan Hamas ve İran’a tehdit

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ortadoğu turunun ilk ayağı için Tel Aviv'e giden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile düzenlediği basın toplantısında gerilimi yükselten açıklamalarda bulundu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'da bugüne kadar gördüğü en büyük dost olduğunu belirterek, "Trump ve ben Gazze üzerinde tam iş birliği ve koordinasyon ile çalışıyoruz" dedi. Rubio ile üretken bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Netanyahu, "İsrail, Gazze'de savaş hedeflerine ulaşmakta kararlı. Hamas'ın askeri kapasitesini yok edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSTİKRARSIZLIK KAYNAĞI

Rubio ise ABD Başkanı Trump'ın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Netanyahu ile çalıştığını kaydetti. İran'ın bölgede bir 'istikrarsızlık kaynağı' olduğunu öne süren Rubio, "İran asla nükleer silahlara sahip olamaz" dedi. Rubio, Trump'ın Gazze'nin geleceği konusunda cesur davrandığını ve "Hamas'ın askeri ve siyasi olarak Gazze'de söz sahibi olmasını istemediğini" söyledi.