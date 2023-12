Katilin sonu yaklaşıyor

Görev aldığı her kademede ve ele geçirdiği her fırsatta Filistinlilere saldıran İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için koltuğundan kovulma vakti yaklaşıyor. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sayısız vahşetin emrini veren Netanyahu, hem kendi ülkesinde hem de en büyük destekçisi Avrupa ve ABD tarafından kaderine terk ediliyor. Ancak bir yandan da Gazze'de 71 gündür 19 bine yakın Filistinlinin katledilmesinden sadece Netanyahu'nun sorumlu tutulmasının doğru olmadığı ve soykırımda parmağı olan herkesin hesap vermesi için çağrılar da sürüyor. İşgalci İsrail ordusunun önceki gün Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü açıklaması ülkeyi karıştırdı. Bu, zaten ülkede haftalardır protesto edilen ve istifası istenen Netanyahu'ya öfkeyi artırırken İsrail başbakanının uluslararası arenada da giderek yalnızlaştığı görülüyor. İngiliz basınında yer alan analizde, ABD Başkanı Joe Biden'a 'Netanyahu'dan kurtul' çağrısı yapıldı. Guardian Gazetesi'ndeki analizde Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği ileri sürüldü. Biden'ın İsrail için yapabileceği son iyiliğin Netanyahu'yu uzaklaştırmak olduğuna vurgu yapılan analizde, "Binyamin Netanyahu iktidardan uzaklaştırılmalı ve geri dönmemesini sağlamak için her şey yapılmalı" denildi.İsrail'in Yediot Ahronot Gazetesi'nin haberine göre, Gazze'deki Esirlerin Aileleri Koordinasyon Merkezi Medya Müdürü Ronan Tzur, Netanyahu'nun, Gazze'deki 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirtti. Esirlerin ailelerinin, "Netanyahu'nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını" söylediğini kaydeden Tzur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, esirlerin geri getirilmesi çabalarıyla çeliştiğini vurguladı. Tzur ayrıca, esirlerin ailelerinin, süresiz açlık grevine başlayacakları konusunda Netanyahu'yu tehdit ederek, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik savaş kabinesiyle toplantı yapması için süre verdi. Öte yandan birçok İsrailli sosyal medya hesaplarından ordunun, 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesine tepki gösterdi. Ayrıca İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gönderdiği mektupta Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Genelkurmay Başkanlığı binası önünde toplanan göstericiler, "Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur", "Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, İsrail hükümetine, Filistinli direnişçilerle acilen yeni bir anlaşma yapması çağrısı yaptı.e