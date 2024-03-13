Katiller yardım merkezini vurdu! İsrail ordusu sivilleri katletti

İsrail saldırısında ilk belirlemelere göre 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı aktarıldı. Sağlık kaynakları, bazı yaralıların durumunun son derece kritik olduğunu ve Refah'taki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'nde tedavi altına alındığını belirtti.

Öte yandan İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir evi vurduğu, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 5 Filistinlinin öldüğü ve yaralananlar olduğu ifade edildi. Görgü tanıkları, yaralıların tedavi edilmek üzere Şifa Hastanesi'ne götürüldüğünü aktardı.