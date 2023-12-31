Katliam, açlık salgın hastalık

İsrail'in Gazze'ye yönelik barbar saldırıları 2023 yılının son gününde de sürdü. 85 gündür Gazze Şeri'nde bombalamadık yer bırakmayan İsrail güçleri dün de mülteci kamplarına ve camileri bombaladı. İsrail ordusu gece boyu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah ile Nusayrat ve Megazi mülteci kamplarına ve Ez-Zevayide bölgesine saldırılar düzenledi. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin orta kesimindeki Ez-Zeytun Mahallesi'ne yönelik hava saldırısı düzenledi. El-Aksa Üniversitesi yakınlarına da saldırı düzenlendi. Son 24 saatteki saldırılarda 100'ü aşkın sivil katledildi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldüğünü 56 bin 451'i de yaralandığını duyurdu. Gazze genelinde açlık ve salgın hastalıklar da kol geziyor. Gıda yetersizliği ve altyapıya verilen hasar nedeniyle bulaşıcı hastalıklar hızla yayılıyor. 800 bin kişinin açlıktan ölüm tehlikesi had safhaya ulaşırken 355 bin kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandıAvrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail'in kullandığı "açlık politikasının" Gazze Şeridi sakinlerini gıda güvensizliği ile karşı karşıya bıraktığını, bunun da hastalıkların yayılması riskini artırdığını belirtti. Barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1,8 milyon Filistinli'den 355 bininin bulaşıcı hastalıklara yakalandığı belirtildi. Gazze ile Kuzey Gazze vilayetlerinde 800 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.BM Dünya Gıda Programı da Gazze'de 'ateşkes' çağrısını yineledi. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Gazze'de temel hizmetlerin çökmesini ve milyonlarca insanın açlıktan ölmesini engellemek için "ateşkes" çağrısını tekrarladı.