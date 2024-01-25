Katliam destekçisi Joe Biden’ı konuşturmadılar!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, katıldığı seçim etkinliğindeki konuşması, üst üste 2 gün Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı.
ABD Başkanı Joe Biden Filistin protestolarından konuşamadı | Video
Biden'ın Virginia'da katıldığı bir seçim etkinliğinde konuşmasının defalarca Filistin yanlısı protestocular tarafından kesilmesinden 1 gün sonra aynı şey, başkent Washington'da da yaşandı.
Otomobil üreticileri sendikasının etkinliğinde Biden'ın konuşma yaptığı esnada sesini yükselten protestocular, Biden'a "Gazze'de ateşkes" çağrısında bulundu.
Öte yandan bir grup protestocu da etkinliğin yapıldığı otelin önünde toplandı.