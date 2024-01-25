Katliam destekçisi Joe Biden’ı konuşturmadılar!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, katıldığı seçim etkinliğindeki konuşması, üst üste 2 gün Filistin yanlısı protestocular tarafından kesintiye uğradı.

ABD Başkanı Joe Biden Filistin protestolarından konuşamadı | Video

Biden'ın Virginia'da katıldığı bir seçim etkinliğinde konuşmasının defalarca Filistin yanlısı protestocular tarafından kesilmesinden 1 gün sonra aynı şey, başkent Washington'da da yaşandı.