Katliam durdurulamazsa küresel soruna dönüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Gazze için gündeme getirilen son ateşkes teklifi ele alındı. Bu arada Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrası Gazze'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu: "Eğer Gazze'deki katliam, soykırım durdurulamazsa, hemen bir ateşkes anlaşması ve insani yardım hamlesi başlatılmazsa, akabinde iki devletli çözüme gidilmezse, bu sorunun giderek daha da büyüyeceğinin, evrileceğinin, başka aktörleri de içine alacağının ve küresel bir soruna dönüşeceğinin altını tekrar çizdik."