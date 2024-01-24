Katliam sözcüsüne BM tepkisi! İsrail Büyükelçisi konuşurken terk ettiler…

Dışişleri Bakanı, bu sert ifadelerin Filistinlilerin karşılaştığı zorlu gerçeği yansıttığını belirtti. "Bu, Filistin özgürlüğü ile başlayıp bölgemizde ortak barış ve güvenliğe yol açan bir yol, veya bu özgürlüğü inkar edip bölgemizi daha fazla kan dökülmesine ve sonu gelmeyen çatışmaya mahkum eden bir yol," dedi.