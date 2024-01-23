Katliamdan kaçış

Katil İsrail ordusu 109 gündür bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde 25 binden fazla kişiyi katletti. İşgal ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği ve geçen ay başında "savaş bölgesi" ilan ettiği Han Yunus'a yönelik saldırılarını artırdı. "Savaş bölgesi" ilanının ardından Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, son günlerde bölgeyi havadan, karadan ve denizden yoğun şekilde bombalıyor. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saat içerisinde İsrail güçlerinin geniş çaplı saldırılar düzenlediği ve Han Yunus'un kara birliklerince kuşatıldığı ileri belirtildi.Gazze'nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus, daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerinden göç etmek zorunda kalan on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail saldırılarının yoğunlaşmasıyla kentteki Filistinliler, soğuk kış şartları altında bir kez daha yollara düştü. Yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yola düşen çoğu Filistinli, eşek arabalarıyla göç etmeye çalışıyor. Göçe zorlanan Filistinlilerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar oluşturuyor. Nüfusu 4 kat artarak 1.2 milyona ulaşan Refah bölgesindeki zor şartların Han Yunus'tan gelenlerle birlikte daha da içinden çıkılmaz hale geleceği belirtiliyor.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Yaklaşık 2.3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de 570 bin kişinin açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Kıtlık riski arttıkça BM, insani erişimde kritik bir artış çağrısında bulunuyor" denildi. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde halk, un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütüp yiyor.